Известный телеведущий Юрий Горбунов, который ведет шоу "Танці з зірками" показал, на что способен его сын Даниил, которому 2 месяца.

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим и продюсером. Также, он проявил себя как актер во многих кинокартинах. Сейчас Юрий ведет шоу "Танці з зірками". Стоит отметить, что недавно у телеведущего родился сын - Даниил. Это второй ребенок, которого ему родила Катя Осадчая, с которой он в браке с 2017-го года.

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах он сидит на полу и держит своего сына Даниила на руках.

"Позанимался Даниил с папой йогой", - рассказал Юрий Горбунов.

Поклонники оставили множество комментариев, где написали комплименты для телеведущего: "Красавчики!", "Лучший", "Молодой папа", "Ого!", "Милота в чистом виде", "Такие миленькие оба!", "Как приятно смотреть на счастливого человека", "Респект, тем папам которые встают ночью к своему ребёнку, а днем играют с ними когда мама занята . Вашей семье желаю только радости от сыновей!"

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