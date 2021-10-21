Известный телеведущий Юрий Горбунов, который ведет шоу "Танці з зірками" заинтриговал съемками фильма.

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным телеведущим. Он ведет такие программы как "Танці з зірками" и "Голос країни" Он также прославился как продюсер фильмов "Скажене весілля", где также проявился как актер. В 2017-ом году телеведущий объявил о том, что женился на Кате Осадчей.

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Юрий Горбунов показывает, как проходят съемки фильма, но не раскрывает какого.

"В образе! Снимаем! Работаем! Будет смешно!", - заинтриговал Юрий Горбунов.

Поклонники оставили несколько комментариев под фото телеведущего: "Класс", "Много развлекательного на нашем телевидении. А где же то интеллектуальное?", "Ждем!".

Также фанаты оставили множество реакций.

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