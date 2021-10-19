Известный телеведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов показал младшего сына с женой и признался ему в любви, однако пользователи Сети заметили одну деталь.

Популярный телеведущий с 2017 года состоит в браке со своей коллегой Катей Осадчей, передает Politeka.net. В этом же году у пары родился первый сын Иван.

В августе 2021-го в семье появился еще один сын - Данил. Мальчику исполнилось два месяца, о чем любящий отец сообщил в своем Инстаграм.

"А нам уже два месяца!!! Теперь такие времена, что и свои дети растут быстро! 😉! Расти наш сынок здоровым и счастливым!! Мы с мамой и Иваном тебя очень любим!!", - написал артист, подкрепив снимком, сделанным в Турции.

За два часа публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев. Некоторые пользователи сети заметили интересную деталь - Юрий Горбунов "забыл" о старшем сыне Кати Осадчей от первого брака - Илье.

"Чего ж на трех, а как же Илья😍😍😍😍", "Да, да, а Илюша? старший брат", "а с Ильей)", "Какая хорошая семья 😍", "Пусть растет здоровеньким и счастливым мальчик Ваш!!!😘😘😘", "Растите быстро, и будьте здоровы, удачи ❤️❤️❤️", "❤ Молодцы! Очень приятно на вас смотреть - красивых, естественных и счастливых!", - написали пользователи сети.

Ранее сообщалось, Горбунов, мечтающий о дочке, в ресторане умилил видом с двухмесячным сыном на руках

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