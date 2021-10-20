Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов удивил новым фото, сделанным в заброшенном пошарпанном подъезде.
Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий, несменный ведущий прямых эфиров "Танців з зірками" Юрий Горбунов, которому жена Катя Осадчая недавно родила второго сына, часто радует поклонников яркими фото и видео в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз шоумен удивил снимком из пошарпанного подъезда, на котором он позирует в стильном образе.
Не понятно из снимка, что именно Юрий делает в это месте, которое совсем не идет к его имиджу. Как видно, ведущий стоит на высоких ступеньках среди размалеванных граффити и пошарпанных стен. Перед камерой он появился в модном наряде – на нем серые джинсы, лакированные ботинки и черное пальто на пуговицах, а на лице милая улыбка.
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В подписи к фотографии Горбунов загадочно написал: "В старых подъездах субкультуры". Коллега шоумена телеведущая Лидия Таран весело прокомментировала его фото: "Это новая субкультура".
Напомним, Горбунов остался с сыновьями на хозяйстве и показал, чем они занимаются без Осадчей: "Мечтал о таком".
Как сообщала Politeka, Горбунов на отдыхе "забыл" о старшем сыне Осадчей от первого брака: "Чего ж на трех, а...".
Также Politeka писала, что Осадчая покинула Украину с крошечным сыном на руках, появились фото: "Не перестаешь удивлять".