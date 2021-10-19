Известный украинский ведущий Юрий Горбунов показал, чем занимается со старшим сыном, пока его жена, Екатерина Осадчая, находится на съемках.

Как пишет Politeka.net, шоумен и продюсер поделился новым постом в своем Инстаграм.

Всего два месяца назад звездная пара – Юрий Горбунов и Катя Осадчая – стали родителями мальчика, которого назвали Данилом. Это их второй общий сын в браке, а для Кати Осадчей, которая воспитала еще одного сына от предыдущего брака – третий ребенок.

Однако, несмотря на появление нового члена семьи, родители проводят много времени и с его старшим братом – Иваном. Так, в новом посте Горбунов показал, как занимается с мальчиком.

«Пока мама на съемках! Папа с сыновьями на хозяйстве!! Мечтал о таком очень долго!», - написал ведущий.

На кадрах они с Иваном сидят за столом и мальчик сосредоточенно занимается раскрасками.

Подписчики Горбунова тут же отреагировали на его пост.

«Пусть вас Бог благословит», «Спасибо Богу за такое Благословение Юра! Так что его Всемогущего за всё!», «Вы пример», «Желаю вам здоровья, счастья, семейного уюта и всего наилучшего, люблю», - пишут люди.

Напомним, Горбунов на отдыхе "забыл" о старшем сыне Осадчей от первого брака.

Как сообщала Politeka, Юрия Горбунова уличили в "издевательствах" над Дикусаром.

Также Politeka писала, что Горбунов удивил снимком на фоне карикатурной Кати Осадчей или Тины Кароль.