Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая многие годы ведет "Светське життя", решила показать на семейных кадрах, как выглядит позднее свидание с мужем по вечерам.
Как известно, у Катерины уже трое сыновей, самый старший, от первого брака, уже выпустился из школы и отправился учиться. Сейчас звезда чередует уход также за новорожденным сыном и успевает сниматься в шоу.
В этот раз на семейных фото телеведущая показала, как она выглядит с мужем после долгого дня. Поскольку сейчас у пары из-за съемок в разных проектах не так много свободного времени, они не часто выкладывают совместные фото.
Пара решила отдохнуть вечером дома лишь после того, как уложила детей.
Редкое фото семьи Софии Ротару до трагедии всплыло в Сети: "Жаль, что так рано ушел"
"Все из очень обеспеченных семей": авто с друзьями-подростками превратилось в металлолом, детали трагедии
Украинцев без вакцинации будут отстранять от работы: кого Кабмин внес в "черный список"
Изгнанный из "Холостячки" Роман Свечкоренко разразился злобной тирадой: "Мне до одного места..."
Страшный взрыв прогремел на заводе: десятки погибших и раненых, дома превратились в руины
«Детей уложили, теперь у нас свидание» - коротко подписала кадры Катерина.
Катерина Осадчая не так давно стала мамой уже третий раз. Причем через два дня после рождения сына звезда даже отправилась на съемки и взяла интервью. От декретного отпуска Катерина отказалась, однако успешно успевает привести фигуру в порядок.
За это время звезда также снялась во множестве фотосессий, успела появиться на нескольких мероприятиях и даже создала новую коллекцию одежды с Андре Таном. Недавно фотограф показала, как Катерина умеет преображаться.
Ранее Politeka писала, что Осадчую в Світському житті заменили певицей, которая боролась за поездку на "Евровидение".
Напомним, что известный красавчик стал новой заменой Осадчей на "Світському житті" после Могилевской и Зарицкой.
A еще Politeka сообщала, что молодая певица стала новой заменой Осадчей в "Світському життю" после Каменских и Могилевской.