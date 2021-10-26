Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая многие годы ведет "Светське життя", решила показать на семейных кадрах, как выглядит позднее свидание с мужем по вечерам.

Как известно, у Катерины уже трое сыновей, самый старший, от первого брака, уже выпустился из школы и отправился учиться. Сейчас звезда чередует уход также за новорожденным сыном и успевает сниматься в шоу.

В этот раз на семейных фото телеведущая показала, как она выглядит с мужем после долгого дня. Поскольку сейчас у пары из-за съемок в разных проектах не так много свободного времени, они не часто выкладывают совместные фото.

Пара решила отдохнуть вечером дома лишь после того, как уложила детей.

«Детей уложили, теперь у нас свидание» - коротко подписала кадры Катерина.

Катерина Осадчая не так давно стала мамой уже третий раз. Причем через два дня после рождения сына звезда даже отправилась на съемки и взяла интервью. От декретного отпуска Катерина отказалась, однако успешно успевает привести фигуру в порядок.

За это время звезда также снялась во множестве фотосессий, успела появиться на нескольких мероприятиях и даже создала новую коллекцию одежды с Андре Таном. Недавно фотограф показала, как Катерина умеет преображаться.

Ранее Politeka писала, что Осадчую в Світському житті заменили певицей, которая боролась за поездку на "Евровидение".

Напомним, что известный красавчик стал новой заменой Осадчей на "Світському житті" после Могилевской и Зарицкой.

A еще Politeka сообщала, что молодая певица стала новой заменой Осадчей в "Світському життю" после Каменских и Могилевской.