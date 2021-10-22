Хто цього разу замінив телеведучу

Відома телеведуча Катя Осадча багато років веде програму "Світське життя", проте цього року, в силу важливих обставин, її доводиться замінювати.

У серпні 2021-го Катя Осадча стала мамою, передає Politeka.net. Практично всю вагітність зірка активно працювала, але в деяких зйомках її все ж доводилося замінювати.

Так, в ролі телеведучих себе спробували солістка групи "KAZKA" Олександра Зарицька, співачки Настя Каменських і Наталія Могилевська.

А у новому сторіс в Instagram програми "Світське життя" знайшли нову заміну Осадчій - телеведуча Людмила Барбір взяла інтерв'ю у артистів Lida Lee і Олексія Базели на прем'єрі мультфільму "Сімейка Аддамс".

Примітно, що Людмила була в образі Мортіші.

"У нас сьогодні дуже яскрава світська репортерка. Саме її голосом говорить містична красуня в українському дубляжі", - написали автори публікації.

В одному з інтерв'ю телеведуча розповіла, що героїня мультфільму дуже близька їй по духу.

"Вона мені імпонує темпераментом і вмінням стримувати себе, коли потрібно. Моя героїня пристрасна дружина, любляча мама і дуже мудра господиня", - розповіла Барбір.

За словами телеведучої, Мортиша у важкій ситуації здатна захистити і відстояти честь своєї сім'ї і це ще одна схожість з героїнею.

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