Відома телеведуча Катя Осадча багато років веде програму "Світське життя", проте цього року, в силу важливих обставин, її доводиться замінювати.
У серпні 2021-го Катя Осадча стала мамою, передає Politeka.net. Практично всю вагітність зірка активно працювала, але в деяких зйомках її все ж доводилося замінювати.
Так, в ролі телеведучих себе спробували солістка групи "KAZKA" Олександра Зарицька, співачки Настя Каменських і Наталія Могилевська.
А у новому сторіс в Instagram програми "Світське життя" знайшли нову заміну Осадчій - телеведуча Людмила Барбір взяла інтерв'ю у артистів Lida Lee і Олексія Базели на прем'єрі мультфільму "Сімейка Аддамс".
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Примітно, що Людмила була в образі Мортіші.
"У нас сьогодні дуже яскрава світська репортерка. Саме її голосом говорить містична красуня в українському дубляжі", - написали автори публікації.
В одному з інтерв'ю телеведуча розповіла, що героїня мультфільму дуже близька їй по духу.
"Вона мені імпонує темпераментом і вмінням стримувати себе, коли потрібно. Моя героїня пристрасна дружина, любляча мама і дуже мудра господиня", - розповіла Барбір.
За словами телеведучої, Мортиша у важкій ситуації здатна захистити і відстояти честь своєї сім'ї і це ще одна схожість з героїнею.
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