Кто же она?

Стало известно, кто стал новой ведущей программы "Світське життя" вместо Кати Осадчей.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной телеведущей. Она ведет авторскую программу "Світське життя" уже много лет, где раскрывает факты про звезд украинского шоу-бизнеса. Недавно она родила сына - Данилу, и после этого на шоу начали проходить изменения.

Так, на этот раз на странице программы "Світське життя" опубликовали новые фото. Как известно, на программу в качестве репортером вместо Кати Осадчей, на некоторые мероприятия приглашают разных звезд украинского шоу-бизнеса. На этот раз репортеркой стала Людмила Барбир, которая является известной актрисой и телеведущей.

"Ну как там вы, готовитесь к Хеллоуину? Ловите идею – мультфильм «Семья Адамсов 2»! Кто смотрел в кинотеатрах? Как вам? Как детям?

На этой неделе нашей светской репортером станет телеведущая и актриса Людмила Барбир🧡

Именно ее голосом говорит по-украински невероятная мать жуткой семейки - Мортиша! До встречи в «Светской жизни» на @1plus1_ru в воскресенье в 18.30! Бууууу", - рассказали на аккаунте программы "Світське життя".

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