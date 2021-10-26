Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками забавной фотографией в шапке кролика и написала, что нашла костюм на Хэллоуин.

Как пишет Politeka.net, 38-летняя украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая недавно родила третьего сына Даниила от шоумена, ведущего и актера Юрия Горбунова, часто делится фотографиями с поклонниками в своем Instagram.

На этот раз ведущая программы "Світське життя" поделилась забавной фотографией в шапке кролика с большими ушами. Катя была абсолютно без макияжа.

"В детской нашла костюм Хэллоуин. Как вам?", - написала Осадчая и попросила поклонников отреагировать.

Напомним, что Хэллоуин празднуют во всем мире в ночь на 1 ноября. Во время празднования происходит традиционное выпрашивание конфет детьми, посещение тематических костюмированных вечеринок, украшения дома и зданий, вырезание фонаря из тыквы, рассказывание жутких историй, просмотр фильмов ужасов и тому подобное.

Ранее Politeka писала, что Осадчая поразила видом без куртки и макияжа на прогулке с сыном: "Все по-настоящему".

Напомним, что Осадчая скинула куртку и показала, как очаровать осенним образом: "Катерина необыкновенная!".

A еще Politeka сообщала, что Горбунов перед украинцами начал нахваливать Осадчую: "Катю такие штуки вдохновляют".