Відома українська телеведуча Катерина Осадча, яка багато років веде "Світське життя", порадувала яскравими фото в компанії близького друга і дизайнера Андре Тана на презентації нової колекції.

Телеведуча вирішила повторити успіх разом з Андре Таном попередньої розробленої раніше колекції і вечора ввечері презентувала ще одну. Цього разу Катерина з'явилася в речах нового дизайну відразу на заході, чим привернула до себе увагу.

"Наша друга з Андре Тан колекція # andretanxкатяосадча презентація була така ж затишна і тепла, як і колекція!» - висловилася про розробку Катерина і показала серію кадрів з новими образами.

"Дуже красиво і зі смаком. Той рідкісний випадок, коли хочеться мати у себе в гардеробі і те, і те, і вооон то)))); дуже жіночна і ніжна колекція; приємні тони 🤗; як красиво🤍 🤎; ви просто чудові, прекрасні», - пишуть в мережі шанувальники.

Ми також писали, що в серпні цього року телеведуча Катерина Осадча втретє стала мамою. У шлюбі з Юрієм Горбуновим Осадча народила двох хлопчиків-4-річного Івана і двомісячного Данила.

Через вагітність, пологи та догляд за маленьким сином, Осадчу довелося замінювати. Так, роль ведучих приміряли солістка групи "KAZKA" Олександра Зарицька, співачки Настя Каменських, Наталія Могилевська та інші зірки.

Раніше Politeka писала, що Осадчу у Світському житті замінили співачкою, яка боролася за поїздку на "Євробачення": "як вам?".

Нагадаємо, що відомий красунчик став новою заміною Осадчої на" Світському житті "після Могилевської та Зарицької: "буде супер".

A ще Politeka повідомляла, що молода співачка стала новою заміною Осадчої в" Світському житті "після Каменських і Могилевської: " літай, як на крилах".