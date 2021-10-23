Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая многие годы ведет "Светське життя", порадовала яркими фото в компании близкого друга и дизайнера Андре Тана на презентации новой коллекции.

Телеведущая решила повторить успех вместе с Андре Таном предыдущей разработанной ранее коллекции и вечера вечером презентовала еще одну. В этот раз Катерина появилась в вещах нового дизайна сразу на мероприятии, чем привлекла к себе внимание.

«Наша вторая с Андре Тан коллекция # andretanxкатяосадча Презентация была такая же уютная и теплая, как и коллекция!» - высказалась о разработке Катерина и показала серию кадров с новыми образами.

«Очень красиво и со вкусом. Тот редкий случай, когда хочется иметь у себя в гардеробе и то, и то, и вооон то)))); Очень женственная и нежная коллекция; Приятные тона 🤗; Как красиво 🤍🤎; вы просто превосходны, прекрасные», - пишут в сети поклонники.

Мы также писали, что в августе этого года телеведущая Екатерина Осадчая в третий раз стала мамой. В браке с Юрием Горбуновым Осадчая родила двух мальчиков – 4-летнего Ивана и двухмесячного Даниила.

Из-за беременности, родов и ухода за маленьким сыном, Осадчую пришлось заменять. Так, роль ведущих примерили солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая, певицы Настя Каменских, Наталья Могилевская и другие звезды.

Ранее Politeka писала, что Осадчую в Світському житті заменили певицей, которая боролась за поездку на "Евровидение": "Как вам?".

Напомним, что известный красавчик стал новой заменой Осадчей на "Світському житті" после Могилевской и Зарицкой: "Будет супер".

A еще Politeka сообщала, что молодая певица стала новой заменой Осадчей в "Світському життю" после Каменских и Могилевской: "Летай, как на крыльях".