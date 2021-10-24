Відома українська телеведуча Катерина Осадча, яка багато років веде "Світське життя", взяла участь у новій осінній фотосесії, яка змогла показати артистку з нового боку.

Катерина Осадча не так давно стала мамою вже втретє. Причому через два дні після народження сина зірка навіть вирушила на зйомки і взяла інтерв'ю. Від декретної відпустки Катерина відмовилася, проте успішно встигає привести фігуру в порядок.

За цей час зірка також знялася в безлічі фотосесій, встигла з'явитися на декількох заходах і навіть створила нову колекцію одягу з Андре Таном. Нещодавно фотограф показала, як Катерина вміє перетворюватися.

"Осінь-як Море-всередині... Дихаючий... по всіх ребрах...» - сказано в підписі під фото.

Шанувальники підтримали:

"Краса! У всьому, в кожній деталі😍; Красиво 💛; дуже красиво 😍 Так все природно 🔥; мої ❤️; Катерина незвичайна!😍; Котити . Віка ❤️; Божественно. ...Гарно...ніжно...романтично».

Раніше телеведуча вирішила повторити успіх разом з Андре Таном попередньої розробленої раніше колекції і вечора ввечері презентувала ще одну. Цього разу Катерина з'явилася в речах нового дизайну відразу на заході, чим привернула до себе увагу.

"Наша друга з Андре Тан колекція # andretanxкатяосадча презентація була така ж затишна і тепла, як і колекція!» - висловилася про розробку Катерина.

Раніше Politeka писала, що Осадчу у Світському житті замінили співачкою, яка боролася за поїздку на "Євробачення".

Нагадаємо, що відомий красунчик став новою заміною Осадчої на" Світському житті " після Могилевської та Зарицької.

A ще Politeka повідомляла, що молода співачка стала новою заміною Осадчої в" Світському житті " після Каменських і Могилевської.