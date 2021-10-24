Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая многие годы ведет "Светське життя", приняла участие в новой осенней фотосессии, которая смогла показать артистку с новой стороны.

Катерина Осадчая не так давно стала мамой уже третий раз. Причем через два дня после рождения сына звезда даже отправилась на съемки и взяла интервью. От декретного отпуска Катерина отказалась, однако успешно успевает привести фигуру в порядок.

За это время звезда также снялась во множестве фотосессий, успела появиться на нескольких мероприятиях и даже создала новую коллекцию одежды с Андре Таном. Недавно фотограф показала, как Катерина умеет преображаться.

«Осень - как Море - Внутри... Дышащее... по всем рёбрам...» - сказано в подписи под фото.

Поклонники поддержали:

«Красота! Во всем, в каждой детали😍; Красиво 💛; Очень красиво 😍 Так всё естественно 🔥; Мои ❤️; Катерина необыкновенная!😍; Катя . Вика ❤️; Божественно....красиво...нежно...романтично».

Ранее телеведущая решила повторить успех вместе с Андре Таном предыдущей разработанной ранее коллекции и вечера вечером презентовала еще одну. В этот раз Катерина появилась в вещах нового дизайна сразу на мероприятии, чем привлекла к себе внимание.

«Наша вторая с Андре Тан коллекция # andretanxкатяосадча Презентация была такая же уютная и теплая, как и коллекция!» - высказалась о разработке Катерина.

Ранее Politeka писала, что Осадчую в Світському житті заменили певицей, которая боролась за поездку на "Евровидение".

Напомним, что известный красавчик стал новой заменой Осадчей на "Світському житті" после Могилевской и Зарицкой.

A еще Politeka сообщала, что молодая певица стала новой заменой Осадчей в "Світському життю" после Каменских и Могилевской.