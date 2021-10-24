Популярна українська телеведуча Катя Осадча обожнює прогулянки на свіжому повітрі разом зі своєю сім'єю.

Як відомо, через п'ять днів після третіх пологів Катя Осадча повернулася до роботи і зйомок. Знаменитість чи не щодня з'являється на світських заходах. Однак на вихідних зірка влаштовує сімейні дні.

На своїй сторінці в Instagram Катя опублікувала кілька нових фотографій з осінньої прогулянки. Вона зі своїм середнім сином вирушила на Київську дитячу залізницю.

Кадри були зроблені на тлі природи і жовтого листя. На знімках був присутній 4-річний Ваня, який відвернувся до камери спиною.

Осадча була одягнена в білий в'язаний светр і широкі джинси. Наверх вона одягла коротке пальто молочного кольору і шапку, а також взула білі кросівки.

З макіяжем ведуча вирішила не морочитися, тому не нафарбувала обличчя. Волосся вона зібрала в низький хвіст.

"Наш чудовий вихідний. На дитячій залізниці все по-справжньому тільки чаю не вистачає 😇 як пройшла ваша неділя?" ,- запитала Катя Осадча.

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