Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая обожает прогулки на свежем воздухе вместе со своей семьей.

Как известно, спустя пять дней после третьих родов Катя Осадчая вернулась к работе и съемкам. Знаменитость едва ли не каждый день появляется на светских мероприятиях. Однако на выходных звезда устраивает семейные дни.

На своей странице в Instagram Катя опубликовала несколько новых фотографий с осенней прогулки. Она со своим средним сыном отправилась на Киевскую детскую железную дорогу.

Кадры были сделаны на фоне природы и желтых листьев. На снимках присутствовал 4-летний Ваня, который отвернулся к камере спиной.

Осадчая была одета в белый вязанный свитер и широкие джинсы. Наверх она одела короткое пальто молочного цвета и шапку, а также обула белые кроссовки.

С макияжем ведущая решила не заморачиваться, поэтому не накрасила лицо. Волосы она собрала в низкий хвост.

«Наш замечательный выходной. На детской железной дороге все по-настоящему только чая не хватает 😇 Как прошло ваша воскресенье?», - спросила Катя Осадчая.

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