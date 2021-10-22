Телеведучий Юрій Горбунов показав ніжне фото з будь-якою дружиною Катею Осадчою і почав розхвалювати і вітати її при всіх.
Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий і продюсер Юрій Горбунов побував на презентації модної колекції одягу, яку створювала його дружина Катя Осадча в тандемі з відомим дизайнером Андре Таном. У своєму Instagram шоумен поділився чарівним кадром з коханою, а в підписі до фото почав її нахвалювати.
На знімку Юрій зображений у фотозоні презентації, на захід він прийшов у чорній сорочці з незвичайним темним піджаком. Осадча поруч з ним позує в стильній бежевій сукні з білим квітковим візерунком і незвичайною кепкою на голові. Очевидно, це один з образів її капсульної колекції.
У підписі до фотографії Горбунов написав похвалу своїй дружині: "Моя Катя велика молодець! Сьогодні відбулася презентація нової колекції колаборації @andre_tan_official та @kosadcha. Катя такі штуки надихають! А я із задоволенням підтримую ці творчі задуми! Перша колекція була супер успішною! Сподіваємося - друга буде ще крутіше! Так тримати!".
Екс-хатня робітниця Пугачової розповіла невідомі подробиці про її дітей і шлюб з Галкіним: "Страшно спілкуватися"
Тімоті Шаламе з "Дюни" показав, як "Аквамен" Момоа виглядає в реальному житті: "Жіноча сумочка, окуляри та..."
Тіна Кароль, Тан і Плакидюк обрали найкрасивішу дівчину: як виглядає нова "Міс Україна"
Зірка "Дизель шоу" Писаренко помчав до Росії, здивувавши кадрами: "Банда увірвалася в Рязань"
Останні хвилини життя нардепа Полякова потрапили на відео: що розкрили кадри
Нагадаємо, У Мережі спливли фото Горбунова до популярності: "Схожий на Андрія Шевченка".
Як повідомляла Politeka, Горбунов біля поліцейської дільниці заінтригував українців кадрами: "В образі...".
Також Politeka писала, що Чесне фото Осадчої без фільтрів і гриму викликало ажіотаж: "Чим старше стаю...".