Телеведучий Юрій Горбунов показав ніжне фото з будь-якою дружиною Катею Осадчою і почав розхвалювати і вітати її при всіх.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий і продюсер Юрій Горбунов побував на презентації модної колекції одягу, яку створювала його дружина Катя Осадча в тандемі з відомим дизайнером Андре Таном. У своєму Instagram шоумен поділився чарівним кадром з коханою, а в підписі до фото почав її нахвалювати.

На знімку Юрій зображений у фотозоні презентації, на захід він прийшов у чорній сорочці з незвичайним темним піджаком. Осадча поруч з ним позує в стильній бежевій сукні з білим квітковим візерунком і незвичайною кепкою на голові. Очевидно, це один з образів її капсульної колекції.

У підписі до фотографії Горбунов написав похвалу своїй дружині: "Моя Катя велика молодець! Сьогодні відбулася презентація нової колекції колаборації @andre_tan_official та @kosadcha. Катя такі штуки надихають! А я із задоволенням підтримую ці творчі задуми! Перша колекція була супер успішною! Сподіваємося - друга буде ще крутіше! Так тримати!".

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