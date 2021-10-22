В сети показали, как выглядел известный украинский телеведущий, муж Кати Осадчей Юрий Горбунов четверть века назад; на странице программы "Зірковий шлях" опубликовали черно-белую фотографию 25-летнего ведущего.

Как пишет Politeka.net, 51-летний Юрий Горбунов в 2017 году женился на телеведущей Екатерине Осадчей. Недавно звезда родила Горбунову второго сына Даниила. Всего пара воспитывает троих ребят – 4-летнего Ивана, двухмесячного Даниила и 19-летнего сына Кати от первого брака Илью.

Горбунов - активный пользователь Instagram, он часто публикует как личные фото, так и фото с семьей. Кроме этого, фотографии телеведущего появляются на страницах различных телепрограмм. Так, на этот раз на странице программы "Зірковий шлях" показали, как Горбунов выглядел в 25 лет.

"Юрий Горбунов в 25 лет и сейчас 😎 Что скажете, 51-летний актер Юрий Горбунов очень изменился? Делитесь в комментариях 🔥 ", - написали в сети.

Поклонники поставили лайки и написали свое мнение.

"Всегда красавчик 💓💓💓", "Такой красивый", " Ему 51 !!!! Ого, не знала. Сколько его помню, то вообще не меняется", " Стоп ... ему 51😮 я в шоке", "Совсем не изменился. Такой же красивый 😍👏🔥😍 ", "Почти не изменился", "А по-моему и не изменился вовсе и там, и там🔥💣🚀✌😉", "25-летний похож на Андрея Шевченко!",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Горбунов после рождения сына внезапно оказался в потрепанном подъезде: "У стариков...".

Напомним, что Горбунов остался с сыновьями на хозяйстве и показал, чем они занимаются без Осадчей: "Мечтал о таком".

A еще Politeka сообщала, что Горбунов на отдыхе "забыл" о старшем сыне Осадчей от первого брака: "Чего ж на троих, а...".