Відомий телеведучий, продюсер і актор Юрій Горбунов показав молодшого сина з дружиною і зізнався йому в коханні, проте користувачі Мережі помітили одну деталь.

Популярний телеведучий з 2017 року перебуває у шлюбі зі своєю колегою Катею Осадчою, передає Politeka.net. У цьому ж році у пари народився перший син Іван.

У серпні 2021-го в родині з'явився ще один син - Данило. Хлопчику виповнилося два місяці, про що люблячий батько повідомив у своєму Instagram.

"А нам вже два місяці!!! Тепер такі часи, що і свої діти ростуть швидко! 😉! Рости наш синок здоровим і щасливим!! Ми з мамою та Іваном тебе дуже любимо!!",- написав артист, підкріпивши знімком, зробленим в Туреччині.

За дві години публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів. Деякі користувачі мережі помітили цікаву деталь - Юрій Горбунов "забув" про старшого сина Каті Осадчої від першого шлюбу - Іллю.

"Чого ж на трьох, а як же Ілля😍 😍 😍 😍"," так, так, а Ілюша? старший брат", " а з Іллею)", " яка хороша сім'я 😍", " нехай росте здоровеньким і щасливим Хлопчик Ваш!!!😘 😘 😘 ", "Ростіть швидко, і будьте здорові, удачі ❤️❤️❤️", "❤ молодці! Дуже приємно на вас дивитися - красивих, природних і щасливих!",- написали користувачі Мережі.

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