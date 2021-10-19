Відомий український ведучий Юрій Горбунов показав, чим займається зі старшим сином, поки його дружина, Катерина Осадча, знаходиться на зйомках.

Як пише Politeka.net, шоумен і продюсер поділився новим постом у своєму Instagram.

Всього два місяці тому зіркова пара – Юрій Горбунов і Катя Осадча – стали батьками хлопчика, якого назвали Данилом. Це їхній другий спільний син у шлюбі, а для Каті Осадчої, яка виховала ще одного сина від попереднього шлюбу – третя дитина.

Однак, незважаючи на появу нового члена сім'ї, батьки проводять багато часу і з його старшим братом – Іваном. Так, в новому пості Горбунов показав, як займається з хлопчиком.

"Поки мама на зйомках! Тато з синами на господарстві!! Мріяв про таке дуже довго!", - написав ведучий.

На кадрах вони з Іваном сидять за столом і хлопчик зосереджено займається розмальовками.

Підписники Горбунова тут же відреагували на його пост.

"Нехай вас Бог благословить", "спасибі Богу за таке благословення Юра! Так що його Всемогутнього за все!", "Ви приклад", "бажаю вам здоров'я, щастя, сімейного затишку і всього найкращого, люблю", - пишуть люди.

Нагадаємо, Горбунов на відпочинку "забув" про старшого сина Осадчої від першого шлюбу.

Як повідомляла Politeka, Юрія Горбунова викрили в "знущаннях" над Дікусаром.

Також Politeka писала, що Горбунов здивував знімком на тлі карикатурної Каті Осадчої або Тіни Кароль.