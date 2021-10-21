Відомий телеведучий Юрій Горбунов, який веде шоу "Танці з зірками" заінтригував зйомками фільму.

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим телеведучим. Він веде такі програми як "Танці з зірками" і "Голос країни" він також прославився як продюсер фільмів "Скажене весілля", де також проявився як актор. У 2017-му році телеведучий оголосив про те, що одружився з Катею Осадчою.

Так, цього разу телеведучий опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Юрій Горбунов показує, як проходять зйомки фільму, але не розкриває якого.

"В образ! Знімати! Працювати! Буде смішно!",- заінтригував Юрій Горбунов.

Шанувальники залишили кілька коментарів під фото телеведучого: "Клас", "Багато розважальний на нашому телебаченні. А де ж те інтелектуальний?", "Чекаємо!".

Також Фанати залишили безліч реакцій.

Раніше повідомлялося, Горбунов залишився з синами на господарстві й показав, чим вони займаються без Осадчої: "Мріяв про таке"

Також, Горбунов після народження сина раптово опинився в обшарпаному під'їзді: "У старих..."

Politeka розповідала, Горбунов на відпочинку "забув" про старшого сина Осадчої від першого шлюбу: "Чого ж на трьох, а..."