Відомий телеведучий Юрій Горбунов, який веде шоу "Танці з зірками" заінтригував зйомками фільму.
Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим телеведучим. Він веде такі програми як "Танці з зірками" і "Голос країни" він також прославився як продюсер фільмів "Скажене весілля", де також проявився як актор. У 2017-му році телеведучий оголосив про те, що одружився з Катею Осадчою.
Так, цього разу телеведучий опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Юрій Горбунов показує, як проходять зйомки фільму, але не розкриває якого.
"В образ! Знімати! Працювати! Буде смішно!",- заінтригував Юрій Горбунов.
Єдиний син Софії Ротару зірвав куш в казино і похвалився сумою: "Приємно!"
Україна покарала 14 російських акторів, названо прізвища: "Всі вони взяли участь в..."
З'явилися нові дані про стан Кравчука і його слова перед операцією: "Чи зможемо ми його побачити..."
16-річний переможець "Співають всі" змусив Винника, Могилевську та інших схопитися зі своїх місць: "Боже, як можна"
Власовій, яка змінила партнера на "Танцях з зірками" стало погано в прямому ефірі: "Дуже важко"
Шанувальники залишили кілька коментарів під фото телеведучого: "Клас", "Багато розважальний на нашому телебаченні. А де ж те інтелектуальний?", "Чекаємо!".
Також Фанати залишили безліч реакцій.
Раніше повідомлялося, Горбунов залишився з синами на господарстві й показав, чим вони займаються без Осадчої: "Мріяв про таке"
Також, Горбунов після народження сина раптово опинився в обшарпаному під'їзді: "У старих..."
Politeka розповідала, Горбунов на відпочинку "забув" про старшого сина Осадчої від першого шлюбу: "Чого ж на трьох, а..."