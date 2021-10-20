Відомий український телеведучий Юрій Горбунов здивував новим фото, зробленим в покинутому пошарпаному під'їзді.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий, незмінний ведучий прямих ефірів "Танців з зірками" Юрій Горбунов, якому дружина Катя Осадча нещодавно народила другого сина, часто радує шанувальників яскравими фото і відео у своєму профілі в Instagram. Так, цього разу шоумен здивував знімком з пошарпаного під'їзду, на якому він позує в стильному образі.

Не зрозуміло зі знімка, що саме Юрій робить в це місці, яке зовсім не йде до його іміджу. Як видно, ведучий стоїть на високих сходинках серед розмальованих графіті і пошарпаних стін. Перед камерою він з'явився в модному вбранні - на ньому сірі джинси, лаковані черевики і чорне пальто на ґудзиках, а на обличчі мила посмішка.

У підписі до фотографії Горбунов загадково написав: "У старих під'їздах субкультури". Колега шоумена телеведуча Лідія Таран весело прокоментувала його фото: "Це нова субкультура".

Нагадаємо, Горбунов залишився з синами на господарстві і показав, чим вони займаються без Осадчої: "Мріяв про таке".

Як повідомляла Politeka, Горбунов на відпочинку "забув" про старшого сина Осадчої від першого шлюбу: "Чого ж на трьох, а...".

Також Politeka писала, що Осадча покинула Україну з крихітним сином на руках, з'явилися фото: "Не перестаєш дивувати".