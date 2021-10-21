Катя Осадчая, жена Юрия Горбунова, которая недавно родила третьего сына, показала осеннее фото, порадовав украинцев естественной красотой.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является успешной отечественной телеведущей. Звезда вышла замуж за Юрия Горбунова в 2017 году. У Кати есть старший сын Илья от первых отношений, которого артистка родила в 2002 году. В 2017 Осадчая родила первого сына Юрию - Ивана. А 19 августа у пары появился второй ребенок - сын Даниил. Не забывает телеведущая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Осадчая была в кофте, лежа среди желтой листвы. Катя не применяла фильтры и не красилась, показав натуральную красоту.

"Осень без фильтров (и без грима) ловим тепло", - написала Катя.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Так, четверг и пятницу в Полтаве обещают достаточно теплыми) Как у Вас !?", "Чем старше становлюсь, тем больше убеждаюсь, что натуральная красота бесценна!!!", "Как я соскучилась за яркими красками осени", "Вы без мейка и без фильтров это по настоящему".

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