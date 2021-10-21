Известный спортсмен и народный депутат Жан Беленюк, который получил золотую медаль на Олимпиаде-2020, рассказал, куда потратил сумму 3,3 миллиона гривен.

Как передает Politeka.net, Жан Беленюк является известным спортсменом. Он одержал победу на Олимпиаде-2020 в греко-римской борьбе и принес Украине первую золотую медаль. Также спортсмен является народным депутатом.

Так, на этот раз Жан Беленюк дал интервью Кате Осадчей на программе "Світське життя", где ответил на вопрос, куда он потратил сумму 3,3 миллиона гривен, которую он получил после победы на Олимпиаде-2020.

"С нашей последней встречи я уже боюсь праздновать, чтобы не было никаких вопросов...Дело в том, что эти деньги я задекларировал поэтому если я их не реализую за определенное время, то тоже вопросов не должно быть. Может вопросы появятся только у тебя", — с улыбкой ответил Жан Беленюк телеведущей.

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