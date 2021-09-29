Украинский олимпиец Жан Беленюк восхитил фото с боксером-чемпионом Александром Усиком

Беленюк опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал рядом с Усиком, передает Politeka.net. Последний несколько дней назад победил на ринге британца Энтони Джошуа, отвоевав у того сразу четыре титула чемпиона мира в супертяжелом весе.

Оба спортсмена улыбались и подняли вверх большие пальцы рук.

"С Чемпом 💪🏾", - подписал кадр Беленюк, борец греко-римского стиля, получивший на Олимпиаде в Токио золото.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые обратили внимание на внешность Усика - отмечая, как быстро у него "сошли синяки" после боя.

"Две машины на одном фото💪🔥💪🔥"; "Чемпомометр зашкаливает 🥇🏅"; "Сильное фото🔥"; "Вы наша гордость, спасибо вам!!!❤️❤️"; "Братья😍"; "Чемпионов много не бывает 💪💪"; "Как быстро у Саши синяки сошли 👍🥇"; "Одно фото - две легенды".

Добавим, бой Александра Усика с Энтони Джошуа прошел в ночь с 25 на 26 сентября на арене футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне и продлился 12 раундов. Усик после этой победы поднялся с десятого на первое место в рейтинге авторитетного издания The Ring. Позицию выше занимает только британец Тайсон Фьюри.

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