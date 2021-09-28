Украинский боксер Александр Усик сделал неожиданное заявление на пресс-конференции
Как передает Politeka.net, после победы над британцем Энтони Джошуа боксер вернулся в Украину, где пообщался с журналистами. Один из журналистов спросил спортсмена, как он относится к украинским чиновникам, которые критикуют спортсменов за снимки с российскими коллегами, но при этом даже не смогли организовать трансляцию боя.
«Это все хайп. Люди сейчас заражены хайпом. Они хотят, чтобы о них говорили, чтобы о них слышали. Ну, немножко больные, что тут сделать», - грубо ответил спортсмен.
Он также добавил, что частные спортивные мероприятия не относятся к государству. При этом отметил, что при желании властей бой все таки могли бы транслировать по телевидению.
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Как известно, бой Усика с Джошуа проходил в Лондоне с 25 на 26 сентября. Боксеры продержались все 12 раундов. В финальном раунде боксер сильно атаковал Джошуа, фактически закрепив свою победу.
Напомним, что Усик после победы в бою вернулся в Киев без поясов: «Я обязательно…».
Также Politeka рассказывала, что Усик после победного боя с британцем повезет чемпионские пояса в Крым.
А еще Politeka писала, что Усик рассказал о главном желании после победы: "Надо сначала...".