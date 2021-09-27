Український чемпіон Олександр Усик повернувся в Україну після тріумфальної перемоги над британцем Ентоні Джошуа

Як пише Politeka.net з посиланням на "Українську правду", боксер прибув в Україну без чемпіонських поясів, які отримав у нелегкому бою. Відзначається, що пояси WBA, WBO, IBF і IBO прибудуть в Україну незабаром.

"Тижні через три. Їх зроблять, вигравірують там дату, місце, імена і вони прибудуть додому. Я обов'язково виставлю в своїх соціальних мережах, коли вони приїдуть. Вони вже сумують за Україною", - розповів спортсмен журналістам.

Нагадаємо, що в ніч з 25 на 26 вересня відбувся довгоочікуваний бій Усика і Джошуа в суперважкій вазі, в якому українець здобув перемогу. 27 вересня Олександр Усик разом з командою повернувся в Україну, де його зустрічали близькі, друзі та колеги. До журналістів чемпіон вийшов з синцями і саднами на обличчі. За словами боксера, він мріє повернутися додому, щоб нарешті відпочити від виснажливої підготовки до бою.

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Відзначимо, що бій Усика і Джошуа тривав усі 12 раундів. В останньому раунді, буквально на останніх хвилинах бою, українець фінально атакував британця, який ледь не опинився на підлозі.

Нагадаємо, що Джошуа після бою з Усиком відвезли в лікарню: що сталося.

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