Украинский чемпион Александр Усик вернулся в Украину после триумфальной победы над британцем Энтони Джошуа

Как пишет Politeka.net со ссылкой на «Украинскую правду», боксер прибыл в Украину без чемпионских поясов, которые получил в нелегком бою. Отмечается, что пояса WBA, WBO, IBF и IBO прибудут в Украину совсем скоро.

«Недели через три. Их сделают, выгравируют там дату, место, имена и они прибудут домой. Я обязательно выставлю в своих социальных сетях, когда они приедут. Они уже скучают по Украине», - рассказал спортсмен журналистам.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 сентября состоялся долгожданный бой Усика и Джошуа в супертяжелом весе, в котором украинец одержал победу. 27 сентября Александр Усик вместе с командой вернулся в Украину, где его встречали близкие, друзья и коллеги. К журналистам чемпион вышел с синяками и ссадинами на лице. По словам боксера, он мечтает вернуться домой, чтобы наконец-то отдохнуть от изнурительной подготовки к бою.

Отметим, что бой Усика и Джошуа длился все 12 раундов. В последнем раунде, буквально на последних минутах боя, украинец финально атаковал британца, который едва не оказался на полу.

Напомним, что Джошуа после боя с украинцем попал в больницу: что произошло.

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