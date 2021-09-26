Український боксер Олександр Усик, який переміг британця Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу, потрапив у курйозну ситуацію

Після бою, що відбувся в ніч з 25 на 26 вересня в Лондоні, під час розмови Олександра Усика з представником каналу iFL TV, журналіст запитав його, чи буде реванш. Відповідні кадри опубліковані на YouTube.

Усик досить різко відповів, що не думає зараз про це.

"Я думаю про свою дружину, зрозумів?", - сказав він журналісту.

Тоді той вказав на якусь дівчину, яка перебувала за кадром, і перепитав в Усика: "Це твоя дружина?".

Український боксер подивився на журналіста і здивовано відповів "ні". А потім зробив вигляд, що образився, розвернувся і пропав з кадру.

Відзначимо, вигравши всі чотири титули чемпіона з боксу, Усик розплакався: він присвятив перемогу на рингу своїй родині. За його словами, саме в цей день 12 років тому він зробив своїй дружині Катерині пропозицію, і зараз мріє тільки про одне - опинитися вдома з нею і дітьми, так як готувався до цього поєдинку з січня і майже весь час приділяв тренуванням.

На рахунку непереможеного Усика тепер стало 19 перемог у 19 боях, Джошуа зазнав другої поразки при 24 перемогах.

Користувачі бурхливо обговорюють курйоз під час інтерв'ю:

"Так він виглядає ще більш божевільним! Молодець!"

"Чесна гра з Усиком, всі говорили, що він занадто малий і т. д., але він надрав Джошуа..."

"Просто треба любити Усика, він такий харизматичний. Заслужено"

"Мені подобається, як він втомився від ЗМІ. Залишається в реальності"

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