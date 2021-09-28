Экс-чемпион мира Майк Тайсон выразил разочарование уровнем бокса, который продемонстрировали Александр Усик и Энтони Джошуа во время своего поединка.
Об этом он написал в Twitter.
«После просмотра боя Джошуа – Усик думаю, что, возможно, в тот вечер у них был неудачный день. После такого выступления вы действительно считаете, что они могли бы побить меня на моем пике?», – отметил Тайсон.
Напомним, что Александр Усик победил Энтони Джошуа по единогласному решению судей. Ранее мы сообщали, что Александр Усик открыл поклонникам главное желание, которое у него возникло после победы над Энтони Джошуа. Спортсмен признался, что пока не думает о реванше с британцем. По мнению украинского боксера, Энтони сейчас тоже скорее предпочтет залечить раны, отдохнуть и отложить на будущее их следующую встречу.
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При этом Усик подчеркнул, что вопрос о реванше в любом случае будет решать не он. Детали возможного следующего поединка лучше, по его мнению, уточнять непосредственно у Александра Красюка и Энтони Джошуа. Усик подчеркнул, что сейчас пришло время залечить раны, которые соперники не только получили непосредственно во время боя, но и в момент подготовки к нему. Александр Усик рассказ, что ему хочется выдохнуть спокойненько, поблагодарить Бога за полезное для нашей страны выступление и покушать еду, которую ему употреблять не разрешали во время подготовки к бою.
Напомним, что Джошуа после боя с украинцем попал в больницу: что произошло
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