Украинский спортсмен, чемпион Олимпиады 2020 в Токио, Жан Беленюк, удивил откровением, применив нецензурную лексику, и в результате нарвавшись на неоднозначную реакцию в Сети.
Жан Беленюк в 2021 году завоевал единственную золотую медаль для Украины, передает Politeka.net.
На днях спортсмен в своем Инстаграм рассказал о желании принести пользу этой золотой медалью - он захотел продать награду на аукционе, а вырученные средства передать на благотворительность. Большинство пользователей Сети стали отговаривать Беленюка от этой затеи, ведь, он добыл награду, вложив много сил.
А перед этим постом в Инстаграм спортсмен, видимо, намекнул, что заработать первое место на Олимпиаде было его заветной мечтой. Однако выразил чемпион это, используя нецензурную брань.
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"У меня была мечта и никаких е**ных игр Я всего лишь хотел воплотить ее", - написал Жан Беленюк, процитировав слова из песни Скриптонита - "Положение".
"Мощно и дерзко🔥", "Денек походу у всех "своеобразный"", "Не стыдно ругаться????", "Не стыдно?", "Ну ты же депутат, какой Скрип…?🤦♂️", "Красавчик наш 😍🔥❤️🇺🇦💪🤘", "Классно сказал 👍👍👍💪!", "🔥 так Олимпийские это тоже игры ))", "Чемпион!", "Красавчик, очень рад и горд за тебя!🔥", - прокомментировали пользователи Сети.
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