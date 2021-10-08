Украинский спортсмен, чемпион Олимпиады 2020 в Токио, Жан Беленюк, удивил откровением, применив нецензурную лексику, и в результате нарвавшись на неоднозначную реакцию в Сети.

Жан Беленюк в 2021 году завоевал единственную золотую медаль для Украины, передает Politeka.net.

На днях спортсмен в своем Инстаграм рассказал о желании принести пользу этой золотой медалью - он захотел продать награду на аукционе, а вырученные средства передать на благотворительность. Большинство пользователей Сети стали отговаривать Беленюка от этой затеи, ведь, он добыл награду, вложив много сил.

А перед этим постом в Инстаграм спортсмен, видимо, намекнул, что заработать первое место на Олимпиаде было его заветной мечтой. Однако выразил чемпион это, используя нецензурную брань.

"У меня была мечта и никаких е**ных игр Я всего лишь хотел воплотить ее", - написал Жан Беленюк, процитировав слова из песни Скриптонита - "Положение".

"Мощно и дерзко🔥", "Денек походу у всех "своеобразный"", "Не стыдно ругаться????", "Не стыдно?", "Ну ты же депутат, какой Скрип…?🤦‍♂️", "Красавчик наш 😍🔥❤️🇺🇦💪🤘", "Классно сказал 👍👍👍💪!", "🔥 так Олимпийские это тоже игры ))", "Чемпион!", "Красавчик, очень рад и горд за тебя!🔥", - прокомментировали пользователи Сети.

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