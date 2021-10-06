Украинский спортсмен, чемпион Олимпиады 2020 в Токио, Жан Беленюк удивил заявлением в Инстаграм о своей золотой медале. Мнения в Сети разделились.

Жан Беленюк в этом году участвовал в Олимпиаде, и в результате привез единственную золотую медаль для Украины, передает Politeka.net.

Спортсмен в новом посте Инстаграм решил поделиться своими мыслями о заработанной награде.

"Друзья, хочу сделать доброе дело!", - начал Жан Беленюк, отметив, что медаль стала честью и гордостью нашей страны.

"Еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке.

Думаю, провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги, передать на благотворительную помощь больным детям!", - поделился спортсмен, спросив мнения у украинцев по поводу того, стоит ли "избавляться" от награды.

Пользователи сети стали обсуждать вопрос в комментариях:

"Давай !)!", "Эта награда ни для кого не будет иметь такую ценность, как для тебя самого 🏆 Она может стать стимулом и мотивацией для твоих детей и тебя самого", "Лучше просто сделать фонд и собрать деньги. А это твоя кровь и пот за долгие годы!🙌", "Это очень хороший поступок я горжусь вашим решением 🔥", "Жан, за такие благородные мысли ,ты больше чем чемпион!!!", "Жан, не надо её продавать... Это результат твоей упорной работы на протяжении всей жизни...Ты ее продашь, сделаешь людям добро - но сам останешься в пустоте. Всем не угодишь, но себе точно стоит".





