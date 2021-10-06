Украинский спортсмен, чемпион Олимпиады 2020 в Токио, Жан Беленюк удивил заявлением в Инстаграм о своей золотой медале. Мнения в Сети разделились.
Жан Беленюк в этом году участвовал в Олимпиаде, и в результате привез единственную золотую медаль для Украины, передает Politeka.net.
Спортсмен в новом посте Инстаграм решил поделиться своими мыслями о заработанной награде.
"Друзья, хочу сделать доброе дело!", - начал Жан Беленюк, отметив, что медаль стала честью и гордостью нашей страны.
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"Еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке.
Думаю, провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги, передать на благотворительную помощь больным детям!", - поделился спортсмен, спросив мнения у украинцев по поводу того, стоит ли "избавляться" от награды.
Пользователи сети стали обсуждать вопрос в комментариях:
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