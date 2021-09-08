Украинский спортсмен, чемпион Олимпиады 2020 в Токио Жан Беленюк рассказал, что чувствует к известной телеведущей Лесе Никитюк

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк дал интервью, в котором была затронута тема отношения в Лесе Никитюк, передает Politeka.net.

Примечательно, что оба не афишируют свою личную жизнь, поэтому ходит много слухов об их отношениях.

В частности, прошел слух, что Никитюк и Беленюка связывает больше, чем дружеское общение.

В интервью на YouTube-проекте "Отдушивдушу" Беленюк прокомментировал возможные личные отношения с телеведущей.

По его словам, он подписан на звезду в Инстаграм, и замечает, что та часто выставляет фото в купальниках, и єто ему нравится.

Он отметил, что не общался с Лесей, и лишь виделся с ней на передаче "Хто зверху" в 2019 году. Тогда спортсмен заметил, что телеведущая высокая

"Я люблю высоких", – заявил спортсмен.

По словам Беленюка, у Никитюк есть большие шансы создать с ним отношения, однако у нее якобы кто-то уже есть.

"У нее же кто-то есть, вроде какой-то азербайджанец. Мне просто азербайджанцы об этом говорили, поэтому... Наверное, соврали", – со смехом ответил Беленюк.

Отметим, телеведущая рассказывала в одном из интервью, что у нее не сложились предыдущие отношения с парнем, с которым она встречалась 2,5 года.

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