30-летний украинский спортсмен, олимпийский чемпион и депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Жан Беленюк рассказал о том, как в Киеве его атаковали неизвестные парни с расистскими взглядами

Совсем недавно Беленюк вернулся с Олимпийских игр в Токио, на которых завоевал для Украины золотую медаль в греко-римской борьбе в категории до 87 кг. Однако, даже такое достижение темнокожего украинца, отец которого был родом из Руанды, впечатлило не всех.

Как сообщает Politeka.net, 13 августа в своем Инстаграм Беленюк рассказал о возмутительном инциденте, который произошел с ним в столице. По его словам, на Печерске к нему пристали неизвестные парни, пытавшиеся спровоцировать его на конфликт

«Выкрикивая обидные вещи типа: «черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!» и «вали в Африку!». Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но…», - рассказал спортсмен и политик.

Это происшествие заставило Беленюка, рожденного в Киеве, задаться вопросом о том, считается ли он украинцем для своего государства, и какие в нем существуют «критерии патриотизма».

Спортсмен также напомнил о том, что люди, которые «кладут жизнь на прославление государства» должны чувствовать себя безопасно в родном городе, а подобные инциденты с оскорблениями - не норма для «европейского государства».

Стоит отметить, что в комментариях к его посту украинцы активно поддержали Беленюка.

«Жан не обращайте внимания! "В семье не без урода". Вы гордость нашей страны», «Аморальное быдло! Которое есть абсолютно в любом государстве, очень жаль», «Жан ты и есть настоящий патриот!», «Вот животные», «Жан ты красавчик во всех смыслах этого слова!!! Не обращай внимания на этих людей!», «Горжусь вашей сдержанностью», «Жан, ты красава! Жаль не все люби обладают интелектом высше начального уровня», - пишут люди.

Напомним, Беленюк завоевал для Украины золотую медаль на Олимпиаде, подробности.

Как сообщала Politeka, Беленюк отчитал чиновников за результаты Олимпиады для Украины.

Также Politeka писала, что олимпийский чемпион Беленюк рассказал о зазывании на "Танці з зірками" и своем решении.