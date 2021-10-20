Известный спортсмен и олимпийский чемпион Жан Беленюк, который получил золото на Олимпиаде в Токио, назвал причину своих слез после победы.

Как передает Politeka.net, Жан Беленюк является известным спортсменом и олимпийским чемпионом. Он принес для Украины золотую медаль на Олимпийских Играх-2020 в Токио.

Так, на этот раз Жан Беленюк пришел на программу "Світське життя", где рассказал Кате Осадчей о причине, почему расплакался после победы. Перед Олимпийскими Играми-2020 у спортсмена была серьезная травма, но всё же он получил золотую медаль.

"Действительно, в тот момент, когда я тренировался, у меня случился вывех. Вылетела кость с сустава. У меня вопрос был: "За что?". Врачи вообще сказали, когда мы с тренером им показали снимки, то они сказали, что в принципе ничего страшного. 6 недель в манжете..", - с горечью вспоминает спортсмен.

"В это время мне присылают смс со словами, что в меня верят. Я лежу и лед просто на плече, оно болит. И если вы знали люди это, вы бы наверное не могли ничего сказать", - поделился Жан Беленюк.

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