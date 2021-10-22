Телеведущий Юрий Горбунов показал нежное фото с любой женой Катей Осадчей и начал расхваливать и поздравлять ее при всех.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов побывал на презентации модной коллекции одежды, которую создавала его жена Катя Осадчая в тандеме с известным дизайнером Андре Таном. В своем Instagram шоумен поделился очаровательным кадром с любимой, а в подписи к фото начал ее нахваливать.

На снимке Юрий запечатлен в фотозоне презентации, на мероприятие он пришел в черной рубашке с необычным темным пиджаком. Осадчая рядом с ним позирует в стильном бежевом платье с белым цветочным узором и необычной кепкой на голове. Очевидно, это один из образов ее капсульной коллекции.

В подписи к фотографии Горбунов написал похвалу своей жене: "Моя Катя большая молодец! Сегодня состоялась презентация новой коллекции коллаборации @andre_tan_official и @kosadcha. Катя такие штуки вдохновляют! А я с удовольствием поддерживаю эти творческие замыслы! Первая коллекция была супер успешной! Надеемся – вторая будет еще круче! Так держать!".

Напомним, В сети всплыли фото Горбунова до популярности: "Похож на Андрея Шевченко".

Как сообщала Politeka, Горбунов возле полицейского участка заинтриговал украинцев кадрами: "В образе...".

Также Politeka писала, что Честное фото Осадчей без фильтров и грима вызвало ажиотаж: "Чем старше становлюсь...".