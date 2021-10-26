Телеведущая Катя Осадчая, которая родила 19 августа третьего сына, показала, как наслаждается осенний погодой, а также рассказала о своей любви и задала вопрос фанатам.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая вышла замуж за Юрия Горбунова в 2017 году. У звезды есть сын от первых отношений - Илья, а Юрию телеведущая родила двоих сыновей - Ивана и Даниила. Катя уже вернулась к работе, а также не забывает об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На фото Осадчая позировала в белых штанах и куртке.

"Люблю осень за красивые листья и уютные вечера, за яркие краски и даже за дождливые октябрьские дни. А за что вы любите осень?", - написала Осадчая.

Фанаты поставигли тысячи лайков и написали комментарии:

"Запах пестрых листьев", "За краски и уют природы. Сразу в голове чай, теплый плед и домашние посиделки", "Красиво", "Осень подарила мне моих детей)))Осенью самое красивое небо,Природа затихает,такая душевность вокруг".

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