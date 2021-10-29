Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая примерила яркий образ для фотосессии в лучах осеннего солнца – снимки звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Об этом пишет Politeka.net. Осадчая решила порадовать поклонников новыми кадрами, на которых продемонстрировала свою любовь к стильной одежде.

Ведущая позировала под открытым небом на фоне украшенных осенней листвой деревьев. Для прогулки она выбрала светлые брюки, элегантную бежевую блузку и эффектное оранжевое пальто, которое так и привлекает к себе внимание.

Осадчая собрала волосы в аккуратную прическу и решила на этот раз обойтись без своего фирменного аксессуара – шляпки.

"Бабье лето. Желтые листья во всех инста станы", - подписала атмосферные кадры Екатерина и предложила поклонникам выбрать самое удачное фото.

Ее подписчики не смогли пройти мимо этого поста.

"1-е фото очень милое и душевное! А красивые все три", "Катя вы очаровательная на всех фотках", "Все чудесные", "Вы такая солнечная. И как можно выбирать из такой красоты. Невероятная", "Вы умничка", "Катя, Вы здесь похожа на модерновую Мавку из «Лісової пісні», - пишут люди.

Напомним, Осадчая коротко и ясно ответила на вопрос о дочке, Горбунову не понравится.

Как сообщала Politeka, Осадчая в новом осеннем образе раскрыла свои дикие желания.

Также Politeka писала, что Осадчая изумила роскошными формами после родов, надев платье с вырезом.