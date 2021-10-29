Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая примерила яркий образ для фотосессии в лучах осеннего солнца – снимки звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм.
Об этом пишет Politeka.net. Осадчая решила порадовать поклонников новыми кадрами, на которых продемонстрировала свою любовь к стильной одежде.
Ведущая позировала под открытым небом на фоне украшенных осенней листвой деревьев. Для прогулки она выбрала светлые брюки, элегантную бежевую блузку и эффектное оранжевое пальто, которое так и привлекает к себе внимание.
Осадчая собрала волосы в аккуратную прическу и решила на этот раз обойтись без своего фирменного аксессуара – шляпки.
"Бабье лето. Желтые листья во всех инста станы", - подписала атмосферные кадры Екатерина и предложила поклонникам выбрать самое удачное фото.
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Ее подписчики не смогли пройти мимо этого поста.
"1-е фото очень милое и душевное! А красивые все три", "Катя вы очаровательная на всех фотках", "Все чудесные", "Вы такая солнечная. И как можно выбирать из такой красоты. Невероятная", "Вы умничка", "Катя, Вы здесь похожа на модерновую Мавку из «Лісової пісні», - пишут люди.
Напомним, Осадчая коротко и ясно ответила на вопрос о дочке, Горбунову не понравится.
Как сообщала Politeka, Осадчая в новом осеннем образе раскрыла свои дикие желания.
Также Politeka писала, что Осадчая изумила роскошными формами после родов, надев платье с вырезом.