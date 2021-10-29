Известная телеведущая Катя Осадчая рассказала, что думает о мечте мужа Юрия Горбунова родить дочку, после двух сыновей.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Катя Осадчая и ее муж шоумен и ведущий Юрий Горбунов недавно стали родителями уже двух сыновей, рожденных в их браке. Еще до рождения сына Даниила Юрий не раз в интервью рассказывал, как мечтает о дочери. Что же, после рождения второго сына шоумен не отказался от своей мечты стать папой для дочки. Об этом он рассказал в программе "Зірковий шлях".

Однако, его жена Осадчая настроена куда более скептично. По словам Горбунова, как только он начинается эту тему, Катя просит его прекратить эту тему.

Сама телезвезда впервые в интервью прокомментировала тему рождения дочери. "Ну, на самом деле, время покажет", - коротко и с улыбкой на лице сказала Осадчая.

Напомним, Осадчая в новом осеннем образе раскрыла свои дикие желания: "Катя не прекращает стебаться над украинцами".

Как сообщала Politeka, Горбунов засветился в гримерке с Сумской и Ребрик, удивив неожиданным амплуа: красноречивые кадры.

Также Politeka писала, что Осадчая изумила роскошными формами после родов, надев платье с вырезом: фото.