Известная телеведущая Катя Осадчая рассказала, что думает о мечте мужа Юрия Горбунова родить дочку, после двух сыновей.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Катя Осадчая и ее муж шоумен и ведущий Юрий Горбунов недавно стали родителями уже двух сыновей, рожденных в их браке. Еще до рождения сына Даниила Юрий не раз в интервью рассказывал, как мечтает о дочери. Что же, после рождения второго сына шоумен не отказался от своей мечты стать папой для дочки. Об этом он рассказал в программе "Зірковий шлях".

Юрий Горбунов

Однако, его жена Осадчая настроена куда более скептично. По словам Горбунова, как только он начинается эту тему, Катя просит его прекратить эту тему.

Сама телезвезда впервые в интервью прокомментировала тему рождения дочери. "Ну, на самом деле, время покажет", - коротко и с улыбкой на лице сказала Осадчая.

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Катя Осадчая

Напомним, Осадчая в новом осеннем образе раскрыла свои дикие желания: "Катя не прекращает стебаться над украинцами".

Как сообщала Politeka, Горбунов засветился в гримерке с Сумской и Ребрик, удивив неожиданным амплуа: красноречивые кадры.

Также Politeka писала, что Осадчая изумила роскошными формами после родов, надев платье с вырезом: фото.