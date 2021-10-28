Телеведущая Катя Осадчая, супруга Юрия Горбунова, которая 19 августа родила третьего сына, показала себя в роскошном платье, восхтив видом.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая уже несколько лет замужем за Юрием Горбуновым. У пары есть два сына - Иван и Даниил, которого звезда недавно родила. Также у Кати есть старший сын Илья, которого телеведущая родила задолго до брака с Юрием. Несмотря на то, что третий сын у Осадчей появился совсем недавно, звезда успела вернуться к работе и даже ездила в первую командировку. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Катя показала себя в платье с вырезом, которое подчеркнуло формы звезды. Осадчая стояла перед зеркалом, показывая свой вечерний образ фанатам.

"День студии. Светская жизнь по расписанию. Воскресенье. 18.30", - написала Осадчая.

"Ждете?", - спросила Катя.

"Да" и "Очень", - предложила ответы звезда под вопросом.

Напомним, Осадчая после рождения третьего ребенка решила "сменить" профессию, что известно

А еще Politeka сообщала, что Осадчая, Никитюк, Могилевская, Полякова и другие высказали Андре Тану, что о нем думают

Также Politeka писала, что Осадчую в "Світському житті" заменили звездой-брюнеткой "1+1", первые фото в новой роли



