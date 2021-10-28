Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая недавно родила третьего сына, пришла на презентацию своей совместной с Андре Таном осенней коллекции одежды.

Как пишет Politeka.net, 38-летняя популярная украинская телеведущая, автор и ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая пришла на презентацию капсульной коллекции осенней одежды, которую звезда создала вместе с именитым дизайнером Андре Таном.

На официальной странице "Світського життя" в Instagram рассказали, что от 28 октября коллекция в продаже в сети магазинов Андре Тана и онлайн.

"Наш репортаж с презентации совместной капсулы Кати Осадчей и Андре Тана - в ефире в это воскресенье в 18.30 на @1plus1_ua 🍁🍂🧡 коллекция в продаже с сегодняшнего дня в сети магазинов Андре Тана и онлайн 😉 Делитесь впечатлениями в комментариях!

P.S. Многая и благая лета, @andre_tan_official 🥳 лучше поздно, чем никогда 😂🤦🏼‍♀️", - написали на странице.

Как известно, в рекламной фотосессии для этой коллекции снялась сама Осадчая уже через месяц после родов. Телеведущая засветила роскошную фигуру.

Ранее Politeka писала, что Осадчую в "Світському житті" заменили звездой брюнеткой "1+1", первые фото в новой роли: "Как вам?".

Напомним, что ненакрашенная Осадчая с огромными ушами показала, кем решила стать на Хэллоуин: "Как вам?".

A еще Politeka сообщала, что Осадчая поразила видом без куртки и макияжа на прогулке с сыном: "Все по-настоящему".