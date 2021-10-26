Популярна українська телеведуча Катерина Осадча поділилася із шанувальниками кумедною світлиною в шапці кролика та написала, що знайшла костюм на Хелловін.

Як пише Politeka.net, 38-річна українська телеведуча Катерина Осадча, яка нещодавно народила третього сина Данила від шоумена, ведучого та актора Юрія Горбунова, часто ділиться світлинами із шанувальниками у своєму Instagram.

Цього разу ведуча програми "Світське життя" поділилася кумедною фотографією в шапці кролика з великими вухами. Катя була абсолютно без макіяжу.

"У дитячій знайшла костюм Хелловін. Як вам?", - написала Осадча та попросила шанувальників відреагувати.

Нагадаємо, що Хелловін святкують у всьому світі в ніч на 1 листопада. Під час святкування відбувається традиційне випрошування цукерок дітьми, відвідування тематичних костюмованих вечірок, прикрашання оселі та будівель, вирізання ліхтаря з гарбуза, розповідання моторошних оповідок, перегляд фільмів жахів тощо.

Рaніше Politeka писала, що Осадча вразила виглядом без куртки і макіяжу на прогулянці з сином: "Все по-справжньому".

Нагадаємо, що Осадча скинула куртку і показала, як зачарувати осіннім образом: "Катерина незвичайна!".

A ще Politeka повідомляла, що Горбунов перед українцями почав нахвалювати Осадчу: "Катю такі штуки надихають".