Популярна українська телеведуча Катерина Осадча поділилася із шанувальниками кумедною світлиною в шапці кролика та написала, що знайшла костюм на Хелловін.
Як пише Politeka.net, 38-річна українська телеведуча Катерина Осадча, яка нещодавно народила третього сина Данила від шоумена, ведучого та актора Юрія Горбунова, часто ділиться світлинами із шанувальниками у своєму Instagram.
Цього разу ведуча програми "Світське життя" поділилася кумедною фотографією в шапці кролика з великими вухами. Катя була абсолютно без макіяжу.
"У дитячій знайшла костюм Хелловін. Як вам?", - написала Осадча та попросила шанувальників відреагувати.
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Нагадаємо, що Хелловін святкують у всьому світі в ніч на 1 листопада. Під час святкування відбувається традиційне випрошування цукерок дітьми, відвідування тематичних костюмованих вечірок, прикрашання оселі та будівель, вирізання ліхтаря з гарбуза, розповідання моторошних оповідок, перегляд фільмів жахів тощо.
Рaніше Politeka писала, що Осадча вразила виглядом без куртки і макіяжу на прогулянці з сином: "Все по-справжньому".
Нагадаємо, що Осадча скинула куртку і показала, як зачарувати осіннім образом: "Катерина незвичайна!".
A ще Politeka повідомляла, що Горбунов перед українцями почав нахвалювати Осадчу: "Катю такі штуки надихають".