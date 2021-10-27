Стало відомо, хто став новою ведучою програми "Світське життя" замість Каті Осадчої.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою телеведучою. Вона веде авторську програму "Світське життя" вже багато років, де розкриває факти про зірок українського шоу-бізнесу. Нещодавно вона народила сина - Данилу, і після цього на шоу почали проходити зміни.

Так, цього разу на сторінці програми "Світське життя" опублікували нові фото. Як відомо, на Програму в якості репортером замість Каті Осадчої, на деякі заходи запрошують різних зірок українського шоу-бізнесу. Цього разу репортеркою стала Людмила Барбір, яка є відомою актрисою і телеведучою.

"Ну як там ви, готуєтеся до Геловіну?😉🎃 Ловіть ідею - мультфільм «Родина Адамсів 2»! Хто вже дивився в кінотеатрах? Як вам? Як дітям?



Цього тижня нашою світською репортеркою стане телеведуча та акторка Людмила Барбір🧡

Саме її голосом говорить українською неймовірна мати моторошної сімейки - Мортіша! До зустрічі у «Світському житті» на @1plus1_ua цієї неділі о 18.30! Бууууу👻",- розповіли на акаунті програми "Світське життя".

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