Стало відомо, хто став новою ведучою програми "Світське життя" замість Каті Осадчої.
Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою телеведучою. Вона веде авторську програму "Світське життя" вже багато років, де розкриває факти про зірок українського шоу-бізнесу. Нещодавно вона народила сина - Данилу, і після цього на шоу почали проходити зміни.
Так, цього разу на сторінці програми "Світське життя" опублікували нові фото. Як відомо, на Програму в якості репортером замість Каті Осадчої, на деякі заходи запрошують різних зірок українського шоу-бізнесу. Цього разу репортеркою стала Людмила Барбір, яка є відомою актрисою і телеведучою.
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Цього тижня нашою світською репортеркою стане телеведуча та акторка Людмила Барбір🧡
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