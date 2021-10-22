Відома телеведуча Катя Осадча показала кадри з модної фотосесії для реклами через місяць після народження третього сина Данила.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча, автор і ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча презентувала українцям спільну капсульну колекцію одягу, створену в тандемі з іменитим дизайнером Андре Таном. Через місяць після народження сина телезірка знялася в рекламній фотосесії для цієї колекції, в якій не соромлячись показала свою фігуру.

У своїх Instagram-сторіс Катя показала шанувальникам, як проходила зйомка і дала свої коментарі щодо кадрів. Так, на знімках ведуча позує в різних нарядах з цієї колекції, серед яких є образ з коротким білим топом. На цьому знімку зірка демонструє неприкриту талію, якій можна тільки позаздрити.

"Знімали через місяць після пологів. Тому талія десь не ідеальна, але наша колекція вміє приховувати недоліки фігури і показувати всі достоїнства", - підписала сторіс Осадча.

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