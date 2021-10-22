Відома телеведуча Катя Осадча показала кадри з модної фотосесії для реклами через місяць після народження третього сина Данила.
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча, автор і ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча презентувала українцям спільну капсульну колекцію одягу, створену в тандемі з іменитим дизайнером Андре Таном. Через місяць після народження сина телезірка знялася в рекламній фотосесії для цієї колекції, в якій не соромлячись показала свою фігуру.
У своїх Instagram-сторіс Катя показала шанувальникам, як проходила зйомка і дала свої коментарі щодо кадрів. Так, на знімках ведуча позує в різних нарядах з цієї колекції, серед яких є образ з коротким білим топом. На цьому знімку зірка демонструє неприкриту талію, якій можна тільки позаздрити.
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"Знімали через місяць після пологів. Тому талія десь не ідеальна, але наша колекція вміє приховувати недоліки фігури і показувати всі достоїнства", - підписала сторіс Осадча.
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