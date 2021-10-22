Известная телеведущая Катя Осадчая показала кадры из модной фотосессии для рекламы спустя месяц после рождения третьего сына Даниила.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая, автор и ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая презентовала украинцам совместную капсульную коллекцию одежды, созданную в тандеме с именитым дизайнером Андре Таном. Спустя месяц после рождения сына телезвезда снялась в рекламной фотосессии для этой коллекции, в которой не стесняясь показала свою фигуру.
В своих Instagram-сторис Катя показала поклонникам, как проходила съемка и дала свои комментарии относительно кадров. Так, на снимках ведущая позирует в разных нарядах из этой коллекции, среди которых есть образ с коротким белым топом. На этом снимке звезда демонстрирует неприкрытую талию, которой можно только позавидовать.
Единственный сын Софии Ротару сорвал куш в казино и похвастался суммой: "Приятно!"
"Тайная супруга" Олега Винника в блестящей мини-юбке сверкнула формами со сцены: "Как красиво"
Елена Кравец показала подросших близнецов и раскрыла их суперспособность: "О, смотрите..."
Появились новые данные о состоянии Кравчука и его слова перед операцией: "Сможем ли мы его увидеть..."
16-летний победитель "Співають всі" заставил Винника, Могилевскую и других вскочить со своих мест: "Боже, как можно"
"Снимали через месяц после родов. Поэтому талия где-то не идеальная, но наша коллекция умеет скрывать недостатки фигуры и показывать все достоинства", - подписала сторис Осадчая.
Напомним, Осадчая в коротком топе удивила Ребрик и Гвоздеву идеальным прессом через 2 месяца после родов: "Роскошная".
Как сообщала Politeka, Осадчая покинула Украину с крошечным сыном на руках, появились фото: "Не перестаешь удивлять".
Также Politeka писала, что Осадчая и Андре Тан раскрыли общую тайну: "Наконец-то я могу поделиться...".