Известная телеведущая Катя Осадчая показала кадры из модной фотосессии для рекламы спустя месяц после рождения третьего сына Даниила.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая, автор и ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая презентовала украинцам совместную капсульную коллекцию одежды, созданную в тандеме с именитым дизайнером Андре Таном. Спустя месяц после рождения сына телезвезда снялась в рекламной фотосессии для этой коллекции, в которой не стесняясь показала свою фигуру.

В своих Instagram-сторис Катя показала поклонникам, как проходила съемка и дала свои комментарии относительно кадров. Так, на снимках ведущая позирует в разных нарядах из этой коллекции, среди которых есть образ с коротким белым топом. На этом снимке звезда демонстрирует неприкрытую талию, которой можно только позавидовать.

"Снимали через месяц после родов. Поэтому талия где-то не идеальная, но наша коллекция умеет скрывать недостатки фигуры и показывать все достоинства", - подписала сторис Осадчая.

Напомним, Осадчая в коротком топе удивила Ребрик и Гвоздеву идеальным прессом через 2 месяца после родов: "Роскошная".

Как сообщала Politeka, Осадчая покинула Украину с крошечным сыном на руках, появились фото: "Не перестаешь удивлять".

Также Politeka писала, что Осадчая и Андре Тан раскрыли общую тайну: "Наконец-то я могу поделиться...".