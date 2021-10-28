Телеведущая Катя Осадчая, которая родила 19 августа третьего сына, создала во второй раз коллекцию одежды вместе с известный украинским дизайнером Андре Таном.

Телеведущая не стала сидеть дома в декрете и пассивно отдыхать. Вместо этого артистка приступила сразу к работе и даже успела снова создать коллекцию одежды вместе с дизайнером Андре Таном.

«С сегодняшнего дня, наша с Андре Таном уютная и невероятно красивая коллекция, во всех магазинах бренда, и на сайте. Каков ваш любимый образ?» - написала под серией фото Катерина Осадчая.

Пользователи отреагировали на преображение Осадчей, позирующей в модных нарядах:

«Вау😍; Второй🔥Катюша -вы прелесть👏; Понравилось всё!!!😍 Цветовая гамма моя любимая!!!👏; Великолепная коллекция😍; Невероятная 😍✨; Красотка!; Потрясающе!!!; Супер фотографии🔥; Красиво🔥; О, интересно посчитать этот бренд в числах!; Третий шик, Катя! Добрый день!; Второй с платьем😍 интересно какой Ваш любимый образ?)); Белое платье на последнем фото это просто любовь❤️ оно невероятно нежное и красивое».

Ранее на странице программы "Світське життя" опубликовали новые фото. Как известно, на программу в качестве репортером вместо Кати Осадчей, на некоторые мероприятия приглашают разных звезд украинского шоу-бизнеса.

На этот раз репортеркой стала Людмила Барбир, которая является известной актрисой и телеведущей.

Ранее сообщалось, ненакрашенная Осадчая с огромными ушами показала, кем решила стать на Хэллоуин: "Как вам?"

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Politeka рассказывала, Осадчая в компании счастливого Андре Тана сделала важное признание: "Тот редкий случай, когда хочется..."