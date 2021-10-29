Известный телеведущий и шоумен Юрий Горбунов засветился в компании самых известных украинских актрис украинского шоу-бизнеса, удивив неожиданной ролью.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Горбунова появилось атмосферное фото, сделанное в гримерке. На фото позировал звездный состав спектакля «Два анекдота на ужин». Рядом с Горбуновым, который удивил своим талантом еще и театрального актера, позировала актриса и телеведущая Лилия Ребрик, Ольга Сумская со своим мужем Виталием Борисюком, а также известный украинский актер Алексей Вертинский. Все они вместе сыграли в спектакле, который состоялся в Киеве.

Отметим, что 51-летний Горбунов в последнее время решил выйти за рамки своей карьеры ведущего. Он пробует себя в качестве актера, а также является продюсером успешных украинских фильмов, в которые зовет сниматься самых именитых звезд. При этом совсем недавно шоумен во второй раз стал отцом. Его жена, телеведущая Катя Осадчая родила ему второго сына.

Напомним, что Ольга Сумская после отпуска решила сменить имидж: фото.

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