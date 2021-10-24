55-річна актриса і телеведуча Ольга Сумська, яка знімається в новому фільмі з Володимиром Остапчуком "любов і блогери", вирішила оновити імідж і показала серію нових кадрів.
Ольга звикла вести Instagram і показувати безліч різних кадрів, які демонструють її насичені будні. Як правило, вона не розповідає про особисте, але ділиться сімейними фото з дому.
Любить Ольга також показувати кадри своїх перетворень і радиться з фанатами, як було б краще їй в різних варіантах модного одягу. Цього разу Сумська поцікавилася, які дизайни окулярів підходять їй більше.
"Як вам?» - запитує Ольга під кадрами.
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Вона чесно показала обличчя зблизька і продемонструвала заодно підтягнуту шкіру і природну красу з мінімумом макіяжу.
Як відомо, останнім часом виконавиця була зайнята на зйомках нового серіалу «Любов і блогери», в якому почала брати участь фактично відразу після завершення роботи в іншому проекті. А до цього Ольга встигла побувати в ролі ведучої заходів і відзначилася яскравими ролями в театрі.
Після декількох тижнів насиченого графіка і зайнятості на роботі, Ольга також вирішила відпочити з чоловіком і провести разом з ним хороші вихідні в Туреччині.
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