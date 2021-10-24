55-летняя актриса и телеведущая Ольга Сумская, которая снимается в новом фильме с Владимиром Остапчуком "Любовь и блогеры", решила обновить имидж и показала серию новых кадров.
Ольга привыкла вести Инстаграм и показывать множество разных кадров, которые демонстрируют ее насыщенные будни. Как правило, она не рассказывает о личном, но делится семейными фото из дома.
Любит Ольга также показывать кадры своих преображений и советуется с фанатами, как было бы лучше ей в разных вариантах модно одежды. В этот раз Сумская поинтересовалась, какие дизайны очков подходят ей больше.
«Как вам?» - спрашивает Ольга под кадрами.
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Она честно показала лицо вблизи и продемонстрировала заодно подтянутую кожу и естественную красоту с минимумом макияжа.
Как известно, в последнее время исполнительница была занята на съемках нового сериала «Любовь и блогеры», в котором начала участвовать фактически сразу после завершения работы в другом проекте. А до этого Ольга успела побывать в роли ведущей мероприятий и отметилась яркими ролями в театре.
После нескольких недель насыщенного графика и занятости на работе, Ольга также решила отдохнуть с супругом и провести вместе с ним хорошие выходные в Турции.
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