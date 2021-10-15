Народная артистка Украины, актриса и телеведущая Ольга Сумская, которая в молодости прославилась благодаря роли Роксоланы, взбудоражила кадрами с семейного вечера на дне рождения мамы.

Ольга Сумская показала на серии трогательных кадров воссоединение семьи на празднике мамы в честь ее 88-го дня рождения. С супругом Виталием Борисюком и детьми она устроила семейное застолье для мамы. Однако родной сестры с Ольгой не было.

«Самые счастливые мгновения в жизни ... ❤️ Празднование 88-летия нашей мамочки, Анны Ивановны! Многая Лета, родная! Моя душа, мой вселенная! 🙏🏻💋 Семья в объятиях любви! Спасибо сердечно всех вас, друзья за теплые поздравления! С праздником!» - написала Ольга под семейными кадрами со своим мужем и детьми.

Поклонники же заметили, что в этот счастливый день не было родной сестры Ольги, Натальи:

«Прекрасная семья; Почему без Наталки?; Искренние поздравления, только Натальи не хватает в семейном кругу; Какое счастье!!!Мамочка красотка!!!Да Хранит ее Господь; А где же Наталья, вычеркнули из жизни?; Поздравляю, всех благ)), а где Наталья, ваша сестра, на таком празднике?; Какая красивая у вас мама👏👏; Мама красотка 😍 долгих лет».

Отметим, ранее Сумская призналась, что не смогла сохранить с сестрой Натальей близкие отношения.

В интервью она не стала рассказывать главную причину, однако упомянула, что Наталья упрекает ее за то, что Ольга снимается в сериалах, которые продаются в Россию. По словам Ольги понятно, что не только это стало причиной раздора, но этот факт стал весомым в раздоре двух сестер-актрис.

"Ты снимаешься в украинском кино, где есть украинские продюсеры, украинские актеры, и заезжие российские колеги-актеры. Ты можешь предугадать, что это будет в России? Когда я снималась в Крепостной, они громко кричали, что в Россию не продадут. И что? И вот, когда сегодня Крепостная уже третий сезон, они пригласили на главную роль актрису из России...", - рассказывает Ольга Сумская.

Ранее Politeka писала, что Сумская с восторгом рассказала, чем покорил ее Кричевский и "уколола" Борисюка: "Героический поступок".

Напомним, что 55-летняя Сумская в спортивном костюме смутила постаревшим видом: красноречивые кадры

A еще Politeka сообщала, что 55-летняя Ольга Сумская похвасталась самодельным макияжем: "Может, немного слишком?".