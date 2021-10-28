Юрій Горбунов, який одружений на телеведучій Каті Осадчій, показав, над чим тепер працює, заінтригувавши українців.

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов є популярним телеведучим і актором. Зірка одружений на колезі Каті Осадчій, з якою виховує двох дітей. Також Юрій займається озвученням мультфільмів і не забуває про Instagram, де ділиться з українцями всім цікавим.

На фото, яке Горбунов опублікував у соціальній мережі, зірка сидів у навушниках. Як можна зрозуміти, Юрій був зайнятий озвученням мультсеріалу.

"Жахливо люблю озвучувати мультфільми! З головою занурюєшся в атмосферу вигаданих історій і по справжньому закохуєшся в свого персонажа!! Важка робота, емоційно і голосово виснажлива, але неймовірно творча і цікава!! Вже уявляю в кінотеатрах дітлахів і сміються дорослих і співпереживають моєму герою!!",- написав Горбунов.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Думаю, що ви озвучуєте другу частину мультфільму "Співай". Це так", "обожнюю мультики з вашою озвучкою. У вас це класно виходить","ми чекаємо ще більше мультиків з вашою озвучкою".

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